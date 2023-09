Nantes-Lorient sabato 23 settembre 2023 ore 17 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ildi Aristouy sembra finalmente rinato in quel di Clermont, con un successo tanto pesante quanto prezioso che fa rialzare la testa ai canarini e li porta fuori dalla zona retrocessione. Per i gialloverdi quest’oggi è in programma la gara interna contro ildi LeBris, squadra capace di fermare nell’ultimo turno il Monaco capolista sul 2 a 2 grazie ad InfoBetting: Scommesse Sportive e