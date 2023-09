Nantes-Lorient sabato 23 settembre 2023 ore 17 | 00 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ildi Aristouy sembra finalmente rinato in quel di Clermont, con un successo tanto pesante quanto prezioso che fa rialzare la testa ai canarini e li porta fuori dalla zona retrocessione. Per i gialloverdi quest’oggi è in programma la gara interna contro ildi LeBris, squadra capace di fermare nell’ultimo turno il Monaco capolista sul 2 a 2 grazie ad InfoBetting: Scommesse Sportive e

Beffa atroce per la capolista Monaco , raggiunta sul 2 - 2 al 97 dal Lorient con Faivre. A nulla ... Chi sorride è dunque il Brest , capace di espugnare in rimonta il campo del Nantes grazie ai gol di ...

Pour le compte de la 6e journée de Ligue 1, Nantes reçoit Lorient ce samedi (17h sur Prime Vidéo) au Stade de la Beaujoire. Pour cette rencontre, l'entraîneur des ...Avec respectivement 5 et 6 points, Nantes et Lorient veulent prendre un peu d'air sur la zone rouge lors de leur duel à la Beaujoire (17 heures).