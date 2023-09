Nagorno-Karabakh | l’attivista azero | “Baku vuole la sostituzione etnica degli armeni Proteste a Erevan? Sono opera della Russia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) “Ci vorrebbe un miracolo per realizzare davvero l’integrazionein. Anche trovando un accordo di pace, si tornerà a combattere”. Emin Huseynov, attivistaper i diritti umani esiliato in Svizzera per il suo lavoro di critica contro il regime autoritario in Azerbaigian, non nasconde una nota di amarezza nel parlare del futuroregione a prevalenza armena sotto il controllo diche negli scorsi giorni è stata oggetto di un’zione militare che ha coinvolto anche civili e minori. Dopo poco più di 24 ore e 32 morti accertati, i separatisti delhanno deposto le armi accogliendo il cessate il fuoco e ponendo fine, almeno sulla carta, a una disputa territoriale ...