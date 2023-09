Nagorno-Karabakh | ferme le armi per ora Ecco gli scenari

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 settembre 2023) Rivolgendosi trionfante alla nazione, il presidente azero Ilham Aliyev ha annunciato mercoledì 20 settembre che le autorità separatiste pro-armene avevano optato per la resa dopo sole 48 ore di combattimento, riportando così la regione delsotto il totale controllo dell’Azerbaijan. “Ilè Azerbaijan” sono le enfatiche parole con cui Aliyev ha concluso il suo intervento, alzando il pugno in segno di vittoria. Finisce così l’esperienza indipendentista della regione caucasica, internazionalmente riconosciuta come parte dell’Azerbaijan ma abitata principalmente da individui di etnia armena; esperienza iniziata nel 1988, in concomitanza con l’inizio del processo di dissoluzione dell’Unione Sovietica, e causa di una prima guerra tra Armenia e Azerbaijan tra il 1992 e il 1994, con la vittoria della prima che ha ...