(Di venerdì 22 settembre 2023) Quella diè unacompletamente made in Italy, ed è l'attenzione allala chiave del suo successo. Da luglio a settembre sono centinaia i produttori italiani che conferiscono all'...

Roma, 20 set. - (Adnkronos) - Quella di Mutti è una filiera completamente made in Italy, ed è l'attenzione alla qualità la chiave del suo successo. ...

Quella diè unacompletamente made in Italy, ed è l'attenzione alla qualità la chiave del suo successo. Da luglio a settembre sono centinaia i produttori italiani che conferiscono all'azienda il ...Al momento, aderiscono Barilla, Lavazza,, Nestlè, Ferrerro. A inizio della prossima settimana ... e anche all'impegno già in atto delladella distribuzione e del commercio, che in questi ...

Mutti, la filiera italiana per mantenere alta la qualità – Padovanews Padova News

Le sfide attuali e future della Parma Food Valley Agenfood

Roma, 20 set. - (Adnkronos) - Quella di Mutti è una filiera completamente made in Italy, ed è l’attenzione alla qualità la chiave del suo ...“La capacità della nostra filiera e delle persone di ottenere il massimo dal pomodoro deriva da due elementi” ha dichiarato Francesco ...