Mutti | grazie a ricerca e innovazione lancia il ragù vegetale che sfida quello di carne

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 20 set. - (Adnkronos) - Circa due anni di lavoro,e sviluppo per mettere a punto un100%. L'impresa è firmata, il gigante italiano della lavorazione del pomodoro, da anni specializzato anche nei sughi, chead un lavorato a base di pisello giallo e senza utilizzare soia, un ingrediente allergizzante, ha raggiunto l'obiettivo. Un prodotto sostenibile che va nella direzione del minor consumo dida parte della popolazione. “Noi non abbiamoto un prodotto che vada esclusivamente ai vegetariani o ai vegani” lo ha dichiarato ai microfoni di Adnkronos Francesco, Amministratore Delegato diS.p.A. “Ma un prodotto che possa entrare nelle case per la sua bontà. È un prodotto che ...