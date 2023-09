Museo Egizio | Lerner attacca Crippa | è polemica sugli sconti

Leggi su zon

(Di venerdì 22 settembre 2023) Unache non sembra avere fine. Andrea, vicesegretario federale della Lega, si è scagliato contro il direttore deldi Torino, a suo dire reo di aver discriminato gli italiani. Dalle pagine del Fatto Quotidiano, però, a prendere le difese di Christian Greco ci ha pensato Gad, giornalista di fama nazionale. L’egittologo era stato preso di mira dalla maggioranza di Governo, per via della sua presunta appartenenza alla sinistra.aveva dichiarato: “Ha fattosolo per i musulmani e mai per chi professa altre religioni. Va cacciato subito, meglio quindi se fa un gesto di dignità e se ne va lui. Incredibile che dopo aver gestito ilin modo ideologico ora chieda di mantenere la poltrona al governo di ...