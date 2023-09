Murdoch lascia l' impero dei media al figlio Lachlan

Rupertfa un passo indietro ela presidenza di Fox e News Corp, chiudendo una carriera lunga quasi 70 anni durante la quale ha rivoluzionato l'industria dei media e dell'intrattenimento e si e'...... arrestati ladri di catalizzatori 22 Settembre Zerottonove Procura Salerno: applicate misure cautelari in carcere nei confronti di due detenuti 22 Settembre Attualità Fox, Rupertla ...

Rupert Murdoch lascia la presidenza di Fox e News Corp a 92 anni: successione con il figlio Lachlan Corriere della Sera

Murdoch lascia, dove va la Fox Sky Tg24

Rupert Murdoch fa un passo indietro e lascia la presidenza di Fox e News Corp, chiudendo una carriera lunga quasi 70 anni durante la quale ...Il giornalista, autore di una fortunata trilogia sull'Amministrazione Trump, pubblica proprio in questi giorni un saggio intitolato "The Fall: The End of Fox News and The Murdoch Dynasty". Scelta ...