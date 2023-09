Mura Aureliane | aperture straordinarie e visite guidate domenica 24 settembre

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 settembre 2023), un patrimonio da conoscere e valorizzare In occasione della terza Giornata dellela Sovrintendenza propone24ricorre la terza Giornata dellee del camminare urbano organizzata dall’Associazione ComitatoLatine e INARCH Lazio e promossa dalla Sovrintendenza Capitolina, per approfondire la conoscenza delle, patrimonio archeologico, storico e culturale unico in Europa. Al tema della valorizzazione si lega quello della riappropriazione degli spazi cittadini attraverso il camminare lungo percorsi inediti. Per l’occasione, la Sovrintendenza organizza ...