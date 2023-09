Muore durante una colonscopia di routine | il racconto atroce della moglie

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 22 settembre 2023) È entrato in ospedale per fare un esame die non ne è più uscito vivo. È la drammatica storia di Giovanni Giannone, paziente 56enne dell’ospedale Maggiore di Modica (Ragusa), cheunadi controllo è deceduto. Sono stati iscritti al registro delle indagini sia i medici che gli infermieri che hanno partecipato all’esame, a seguitodenuncia dei familiari. Mortouna: Giannone non aveva patologie In Italia ogni anno migliaia di persone si sottopongono a unadi controllo, un esame fondamentale per eventuali diagnosi tempestive: un passo fondamentale in un cammino di prevenzione. Anche Giovanni Giannone aveva deciso di sottoporsi a questo esame, che prevede di essere compiuto in regime di anestesia. La ...