Muore a 56 anni durante una colonscopia in ospedale a Ragusa | indagati medici e infermieri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Un uomo di 56, GiovGiannone, ha perso la vitaunaeseguita all’Maggiore di Modica, in provincia di. L’uomo era entrato inper sottoporsi all’esame e non aveva alcuna patologia, secondo le prime informazioni. Per questo la procura ha aperto un’indagine sul suo decesso, disponendo l’autopsia sul suo corpo e sequestrando la cartella clinica. Nel registro degliper omicidio colposo sono stati iscritti ie gliche hanno preso parte alla. Laè infatti un esame diagnostico non considerato a rischio, a cui si sottopone gran parte della popolazione almeno una volta nella vita che, per via ...