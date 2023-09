Muore a 21 anni dopo un intervento estetico al seno | disposta l’autopsia per Alessia Neboso

(Di venerdì 22 settembre 2023), estetista, è morta a 21, a Napoli, una settimanaunal. Ora la polizia ha aperto un’indagine., originaria di San Pietro a Patierno, quartiere alla periferia di Napoli, è morta a una settimana di distanza da unper ingrandire il, una mastoplastica additiva eseguita l’11 settembre alla clinica Smeraglia, ed è stata orala sua autopsia, per fare luce su quanto accaduto. La polizia di stato di Acerra, su disposizione degli inquirenti, ha sequestrato la salma in vista dell’esame. La giovane ha accusato un malore, un malessere che è andato via via peggiorando nel corso delle ore, ed è deceduta al ...

Non ce l’ha fatta il 53enne originario del Burkina Faso, rimasto ferito gravemente per l’esplosione di una bombola di gas all’interno ...

... appuntamento al 14 ottobre alle 20:45 Comunicati Stampa Bari, a settedalla sua scomparsa: ... Attualità 22 Set 2023 Omicidio a Santeramo in Colle, accoltellamento in un negozio del corso:...Una donna di sessantottoè stata investita e uccisa , mentre attraversava sulle strisce. È morta sul colpo. È successo stamattina, 22 settembre, alle 6.47, in via Piave, a Vermezzo con Zelo, ...

Muore a 21 anni dopo intervento al seno, salma sequestrata Agenzia ANSA

Acerra, muore a 21 anni dopo un intervento di mastoplastica al seno RaiNews

Alessia Neboso muore a 21 anni dopo un intervento per aumentare al seno. Aperta un’inchiesta per chiarire le cause del decesso, sequestrata la salma. La ragazza era di San Pietro a Patierno, nella per ...Un uomo, Luigi Labarile di 71 anni, è morto questa mattina dopo una violenta colluttazione avvenuta nella sede della sua agenzia assicurativa in corso Tripoli, a Santeramo in Colle nel Barese. Il ...