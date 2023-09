(Di venerdì 22 settembre 2023)arbitraledelvalido per la 5ª giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la 5ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Rapuano.DEL

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2023/24: Moviola Fiorentina-Lecce l’episodio chiave della Moviola del ...

Al Via del Mare, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Salernitana: sintesi , tabellino , risultato , moviola e ...

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2023/24: Moviola Lecce-Salernitana l’episodio chiave della Moviola del ...

All’U Power Stadium, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra Monza e Lecce: sintesi , tabellino , risultato , moviola e cronaca ...

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2023/24: Moviola Monza-Lecce l’episodio chiave della Moviola del match ...

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Genoa: sintesi , tabellino , risultato , moviola e cronaca ...

- Genoa 0 - 0: sintesi eAggiornamenti dalle ...1 Prosegue il tradizionale appuntamento delladi Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali ... ( - )Torino - Genoa(+) 4a giornata: (+)Monza -...

Moviola Lecce-Genoa: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Moviola Lecce-Salernitana: male Massimi, perde rigore e gialli Corriere dello Sport

Reduci dalle sconfitte contro il Lecce e contro il Torino senza segnare gol, i granata di Paulo Sousa vanno a caccia della prima vittoria stagionale per uscire dalla zona retrocessione ed evitare di ...Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al ...