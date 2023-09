MotoGP | questo Jorge Martin ora fa davvero paura | velocissimo | solido | non sbaglia più E Bagnaia non è ancora a posto

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il Gran Premio d’India è rimasto in dubbio fino all’ultimo momento. Cionondimeno, di riffa o di raffa, si è riusciti a risolvere le criticità che mettevano a repentaglio lo svolgimento della corsa. I piloti dihanno pertanto potuto scoprire il Buddh International Circuit, la cui operatività è stata ripristinata dopo lunghi anni di inutilizzo, nel tentativo di staccare dall’autodromo edificato ai margini della colossale area urbana di New Delhi la spiacevole etichetta di “Cattedrale nel Deserto”. Ebbene, l’impressione iniziale fornita dall’inedito appuntamento indiano è quella di un tracciato capace di livellare i valori. Considerando come un giro venga percorso nell’ordine del minuto e quarantacinque secondi, i distacchi sono molto contenuti. Si contano ben sedici piloti in meno di un secondo. Una pletora di centauri racchiusi in poco spazio, alla luce di quanto ...