MotoGp | Marquez ha deciso | addio Honda nel 2024

(Di venerdì 22 settembre 2023) (Adnkronos) – Marcsi prepara a direalla: lo spagnolo, otto volte campione del mondo, nelvorrebbe correre con la Ducati del team Gresini, entrando a far parte della squadra del fratello Alex. Lo scenario delineato da Sky Sport richiede però un ultimo tassello, non propriamente secondario:deve ottenere il semaforo verde dalla casa giapponese. Lo spagnolo, come ha spiegato più volte, nelle ultime settimane ha valutato diverse ipotesi per il proprio futuro, tra Ktm e Pramac. I progetti con la casa austriaca non sono decollati, le altre caselle sono state occupate., che punterebbe ad ottenere un contratto biennale, si prepara a vivere la fase finale della stagione da separato in casa alla, che il primo ottobre sarà ...

Buone prestazioni per Marc Marquez nelle sessioni di prove libere del Gran Premio d’India 2023, valevole come tredicesimo appuntamento stagionale ...

Buone prestazioni per Marc Marquez nelle sessioni di prove libere del Gran Premio d’India 2023, valevole come tredicesimo appuntamento stagionale ...

Una bandiera gialla nel finale ha forse falsato il risultato di Marce Marco Bezzecchi che ... tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport(canale 208) e in streaming su NOW GP INDIA, ...Lo scenario delineato da Sky Sport richiede però un ultimo tassello, non propriamente secondario:deve ottenere il semaforo verde dalla casa giapponese. Lo spagnolo, come ha spiegato più ...

Motogp, Marquez glissa ancora sul futuro: “Non ci sono novità”. Intanto Honda prepara il piano B Quotidiano Sportivo

Si chiude con una piacevole sorpresa la seconda sessione del venerdì per la MotoGP al Buddh International Circuit di Nuova Delhi per il Gran Premio d'India 2023, valevole come tredicesimo appuntamento ...È stata una giornata positiva per la squadra HRC, non solo per Marc, che spiega così il miglioramento delle prestazioni. “Quando arrivi in un nuovo circuito, la moto conta meno. Non a caso, anche Quar ...