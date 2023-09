MotoGP | Marco Bezzecchi | “La mano sta bene | mi piace tantissimo questa pista”

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) Un ottimo venerdì per tutte e due le Ducati Mooney VR46: Luca Marini ha concluso in testa le pre-qualifiche, mentreè entrato in top 5, prendendosi così il pass per il Q2, oltre ad aver fatto registrare il miglior tempo nelle FP1mattina. Ladi Nuova Delhi che ospita il Gran Premio d’India è entrata nelle corde del Bez che vuole rimanere in corsa per il Mondiale. Queste le sue sensazioni dopo la prima giornata: “Stamattina sono partito subito forte, poi oggi pomeriggio speravo di fare un po’ meglio, ma l’obiettivo era la top-10. Il caldo ci ha messo a dura prova, ci dobbiamo abituare, ma sono contento“. Sulla bellezza della: “Unadavvero bellissima, un po’ sporca in alcuni punti perché viene usata poco, ma molto molto bella e impegnativa. Il ...