MotoGP | Marco Bezzecchi chiude al comando la FP1 del GP d’India | 8° Martin | 15° Bagnaia che non forza

(Di venerdì 22 settembre 2023)riparte da dove aveva lasciato a Misano. Il portacolori del team Ducati Mooney VR46, infatti, ha chiuso alla prima sessione di prove libere del Gran Premio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di2023, confermando il suo ottimo momento di forma. Sul Buddh International Circuit abbiamo assistito a 70 minuti importanti per team e piloti che sono andati a conoscere in maniera migliore la pista indiana che, giova ricordarlo, è all’esordio ufficiale nel Motomondiale. Il romagnolo ha stampato il miglior crono della mattinata con il tempo di 1:45.990 precedendo per soli 139 millesimi un redivivo Marc Marquez (Honda Repsol) mentre al terzo posto troviamo il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) a 320. Quarta posizione per lo spagnolo Raul Fernandez (Aprilia RNF) a 381 ...

Messo alle spalle il GP di Misano, il Circus della MotoGP è in India per un inedito appuntamento mondiale. Per la prima volta infatti si correrà sul ...

... qualora dovesse trovare quella continuità sinora parsa piuttosto lontana, potrebbe mettere nel mirino il terzo posto iridato diBezzecchi, distante 58 lunghezze. La prossima tappa del mondiale ...Latorna in pista per la gara in India al Buddh International Circuit. Una novità che sembra ... Non sono state settimane difficili perBezzecchi , l'infortunio alla mano non è ancora ...

MotoGP, GP India. Marco Bezzecchi: "Ho ancora dolore alla mano sinistra" Sky Sport

MotoGP 2023. GP dell'India. Marco Bezzecchi: "Non ho lo stesso ... Moto.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione weekend - Come vedere le prove libere in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove ...Con le prove libere di oggi sul circuito Buddh si apre il Gran Premio d’India della MotoGP 2023: gli orari di FP1, FP2 e FP3 di tutte le classi ...