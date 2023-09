MotoGP | Marc Marquez | “In questo momento non siamo da podio | ma qui le cose possono cambiare velocemente”

(Di venerdì 22 settembre 2023) Buone prestazioni pernelle sessioni di prove libere del Gran Premio d’India 2023, valevole come tredicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Al Buddh International Circuit di Nuova Delhi, lo spagnolo ha ottenuto con la sua Honda prima un secondo posto nella FP1 e poi una quarta posizione nella FP2 che gli ha permesso di qualificarsi direttamente al Q2. “La mia prima impressione di questa nuova pista è davvero buona, migliore di quanto tutti si aspettassero – ha affermatodopo la FP2 -. Penso che qui sia stato fatto un buon lavoro negli ultimi due mesi. È indiscusso che alcune curve potranno essere attenuate per il prossimo anno, ma è già stato fatto molto e noi piloti netutti grati. Visto che sappiamo cheGran Premio potrà svolgersi senza problemi, ora noi ...

Una bandiera gialla nel finale ha forse falsato il risultato diMarquez e Marco Bezzecchi che ... tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport(canale 208) e in streaming su NOW GP INDIA, ...

Marc su questo punto è molto preciso quando deve distribuire i meriti dell’impresa. “È sempre la stessa moto, secondo me Joan è un pilota di grandissimo talento e quando arrivi in un nuovo circuito i ...Il Gran Premio d’India è rimasto in dubbio fino all’ultimo momento. Cionondimeno, di riffa o di raffa, si è riusciti a risolvere le criticità che mettevano a repentaglio lo svolgimento della corsa. I ...