MotoGP GP India 2023 | Vinales | “Spero in una maggiore confidenza domani”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 settembre 2023) Dopo la prima giornata di prove libere del GP d’chiusa al sesto posto, Maverickha tracciato un bilancio del suo passo al Buddh International Circuit. “È stato importante essere passati in Q2 ma devo ammettere che quanto a ritmo non sono riuscito a essere veloce quanto mi sarebbe piaciuto. Abbiamo fatto molte modifiche tra le due sessioni ma senza trovare un vero miglioramento, questo mi fa pensare che ci sia parecchio margine. Ho faticato soprattutto in frenata, un po’ per la pista sporca e la conseguente mancanza di grip e per il setting non ancora perfetto. So che i miei tecnici lavoreranno sulla RS-GP per darmi“. L’altro pilota Aprilia Aleix Espargaro ha chiuso al terzo posto. Entrambi accedono così direttamente alla Q2, la qualifica che ...