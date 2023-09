MotoGP GP India 2023 | Martin | “Contento di stare davanti”

(Di venerdì 22 settembre 2023) Dopo la vittoria a Misano, Jorgeè partito forte anche nel GP d’. Al termine della prima giornata di prove libere sul Buddh International Circuit, il pilota iberico ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Stamattina ho avuto qualche difficoltà in più, ma ora ho fatto dei buoni giri. Tutto questo caldo è molto duro. Sono riuscito a fare un bel giro veloce. È bello e importante. La moto è più stabile negli ultimi tempi. Ho più fiducia e questo mi permette di essere veloce e frenare forte. Mi muovo tanto per tenere la moto ferma, altrimenti sembra un cavallo. La pista è piena di buche“. SportFace.

Andato in archivio la seconda sessione di prove libere del GP d’ India , round del Mondiale 2023 di MotoGP . Sull’inedito Buddh International Circuit i ...

Si chiude con una piacevole sorpresa la seconda sessione del venerdì per la MotoGP al Buddh International Circuit di Nuova Delhi per il Gran Premio ...

Sabato 23 settembre (ore 12.00) andrà in scena la Sprint Race del GP d’ India 2023 , tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Buddh. I ...

Il pilota della Ducati del Team Mooney VR46, Luca Marini , dopo aver fatto registrare il miglior tempo nelle prove libere del Gran Premio d'2023 , ha commentato la sua prestazione: 'Mi sono divertito tanto: quando arrivo su una nuova pista vado sempre forte, è successo anche in Indonesia. La pista è molto difficile, ma sin da ...... subito in sintonia con le curve del circuito dove lacorre per la prima volta . Aprilia al ... Da rilevare anche l'ottavo tempo di Quartararo , che inha trovato un layout di pista capace ...

La MotoGP si trasferisce dall'altro capo del mondo dopo l'ultima tappa di Misano Adriatico. Il motomondiale inizia il suo trittico asiatico esordendo sul Buddh International Circuit, tracciato inedito ...Suo il miglior tempo al termine della prima giornata di libere GREATER NOIDA (ITALPRESS) - 'Mi sono divertito tanto: quando arrivo su una nuova ...