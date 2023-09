MotoGP | Fabio Quartararo | “Questa mattina ho rotto il cambio per due volte | poi sono tornato a quello vecchio”

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023)ha ottenuto un ottimo risultato nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’India 2023, valevole come tredicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Al Buddh International Circuit di Nuova Delhi, il francese classe 1999 è riuscito a chiudere all’ottavo posto con la sua Yamaha e ha così conquistato il pass per entrare direttamente in Q2. “Penso che abbiamo fatto un grande lavoro andando in Q2 – ha affermatoal termine della FP2 (fonte: GpOne) -. Specialmente domani penso che vedremo un grande passo in avanti della Ducati, che mette in pista 8 moto e ha tanti dati. Ma dobbiamo essere intelligenti a fare la migliore qualifica possibile, poi continuare ad essere intelligenti e gestire al meglio la scelta di gomma anteriore e la pressione da usare”. L’ottavo posto nella seconda sessione di ...