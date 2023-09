Moto2 | ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP India 2023 | Chantra avanti a tutti

(Di venerdì 22 settembre 2023) Somkiatfa segnare il miglior tempo nelle primedelladel GP d’. Il pilota thailandese precede Pedro Acosta e il nipponico Ogura in questa prima sessione sul Buddh International Circuit. Qualche segnale di ripresa per Tony Arbolino, che chiude in sesta piazza in attesa delle secondedella mattinata.1 1.S. Idemitsu Honda Team Asia 1:52.596 2. Acosta P. Red Bull KTM Ajo +0.282 3. Ogura A. Idemitsu Honda Team Asia +0.899 4. Dixon J. GASGAS Aspar Team +0.961 5. Salac F. QJmotor Gresini+1.0646. Arbolino T. ELF Marc VDS +1.160 7. Gonzalez M. CP Yamaha VR46 Master Camp +1.200 8. ...

Ai Ogura fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere della Moto2 del GP di Catalogna 2023 in programma al Montmelò. Il pilota nipponica ...

Sabato appuntamento alle 8 con le qualifiche che sanciranno l'di partenza della gara, in ... dalle 7.40 il warm up della Classe Regina, poi le altre gare: alle 9 la Moto3 e alle 10.15 la. ...Ma andiamo con. Sappiamo da tempo che la posizione di Fabio Di Giannantonio in Gresini è ... Il suo posto sembrava potesse essere occupato da alcuni giovani promettenti della, uno su tutti ...

Misano, il racconto delle gare di Moto2 e Moto3 Sky Sport

Moto2, GP Misano 2023: Acosta vola in FP1, Arbolino nono con un buon passo gara OA Sport

Cambia il continente ma non lo spartito, anche se arrivano piccoli segnali da Tony Arbolino. Dopo tanti weekend relegato nel fondo della classifica il pilota dell'Elf Marc VDS Racing Team ha ottenuto ...Vietti resta con Acosta per tre quarti di gara prima di alzare bandiera bianca. 4° Arbolino dietro a Lopez. In Moto 3 stupisce ancora il rookie Alonso ...