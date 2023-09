Morto Giorgio Napolitano | l’ex comunista che divenne Re Giorgio Dal “migliorismo” alle larghe intese a tutti i costi | chi era il presidente che fece per primo il bis

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) “Coniglio bianco in campo bianco”. Lo stemma araldico crudele alo cuce addosso negli anni Ottanta Giuliano Ferrara, che gli imputa una congenita mancanza di coraggio.il cortese, il garbato, il fin troppo prudente, fin quasi a rasentare l’evanescenza, è l’accusa. Uomo politico dipiano, mai leader per sua stessa ammissione: “Può anche darsi che chi difetti di presunzione e di ambizione – più propriamente, di ambizione al potere – non sia destinato ad affermarsi come capo politico” dirà lui cedendo il passo a Enrico Berlinguer come segretario del Pci. Eppure, per singolare contrappasso e a smentire Ferrara, quando viene eletto a 81 annidella Repubblica,diventa l’interventista, il decisionista (o ...