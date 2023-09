Morte Giorgio Napolitano | arriva il messaggio di cordoglio di De Laurentiis

(Di venerdì 22 settembre 2023) Alle 19:45 se ne è andato il Presidente della Repubblica emerito, figura chiave della Prima e della Seconda Repubblica Aveva 98, l’ex Presidente, malato, è deceduto in una clinica romana nella quale era ricoverato oramai da un po’ di tempo. È stato il primo presidente della Repubblica eletto due volte, la prima nel 2006, la seconda nel 2013. In Parlamento dal 1953, era uno degli ultimi pilastri del Partito comunista., ildidi DeNato a Napoli nel 1925, è sempre stato legato alla sua città d’origine. Inizialmente, nel 1944, fu proprio l’attenzione che si proponeva di dare al Mezzogiorno che convinsead aderire al Partito comunista, contro il ...

Il lato sportivo (e di tifoso) di Giorgio Napolitano era tutt'altro che nascosto. Aveva una grande passione per il nuoto e per la squadra della sua città, il Napoli, che lo ha ...Oggi, alle ore 19.45, il Presidente emerito della Repubblica, Senatore Giorgio Napolitano, si è spento presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo a Roma. Aveva 98 anni. Lo comunica Giovanni ...