Moreirense vs SC Farense – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 22 settembre 2023) Due squadre neopromosse si affronteranno sabato 23 settembre quando laaccoglierà l’SCal Parque Joaquim de Almeida Freitas. I padroni di casa sono attualmente in piena lotta per i playoff retrocessione, mentre ilarriva al weekend al 10° posto nella classifica della Primeira Liga. Il calcio di inizio divs SCè previsto alle 16:30 Anteprima della partitavs SCa che punto sono le due squadreDopo aver conquistato la seconda fascia per tornare nella massima serie alla prima occasione, laha faticato ad ottenere vittorie nelle fasi iniziali della stagione 2023-24. Laha raccolto un solo punto nelle prime ...