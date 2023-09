Monza | Palladino | 'Sarri un maestro Ecco perché la Lazio è indietro'

Non è un posto in Europa, sfiorata lo scorso anno, l'obiettivo del Monza. Palladino lo dice chiaramente dopo l'1 - 1 con il Lecce: "Assolutamente no. ...

Quattro punti in quattro partite. Il bilancio del Monza è decisamente migliore di un anno fa quando i punti in classifica erano ancora...

"Troveremo una squadra carica dopo il pareggio in Champions", spiega il tecnico dei brianzoli Monza - Tre punti la Lazio , uno in più il Monza .

La Lazio torna a giocare all'Olimpico e aspetta ildicon la speranza di abbattere un tabù. Dall'inizio della stagione, infatti, la squadra biancoceleste non ha ancora vinto nel suo stadio: prima la pesante sconfitta contro il Genoa ...'Ho chiesto ai ragazzi il coltello tra i denti: mi piacerebbe vedere una carica agonistica maggiore' . Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico del, Raffaelealla vigilia della partita all'Olimpico con la Lazio. Sfida che la sua squadra affronta 'dopo aver lavorato bene sotto tutti i punti di vista'. Di fronte c'è una Lazio che è ...

'Troveremo una squadra carica dopo il pareggio in Champions', spiega il tecnico dei brianzoli MONZA (ITALPRESS) - Tre punti la Lazio, uno in più ..."Affrontiamo una squadra di grande valore e che ha in Sarri un maestro". Raffaele Palladino anticipa così la partita del suo Monza, domani alle 20.45 in casa della Lazio. "Rispetto alla scorsa ...