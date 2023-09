Montecorvino Pugliano | il sindaco Chiola | “Così ricordiamo Angelo Vassallo”

Salva la nonna da un tentativo di truffa. È quanto successo a. Protagonista dell'episodio una bambina di sette anni. Il fatto La piccola ha smascherato i truffatori, i quali, in una telefonata indirizzata alla nonna, avevano sostenuto che .... Si è concluso il cantiere che ha visto l'ammodernamento e il miglioramento della sicurezza stradale di via San Matteo - via Vittorio Emanuele - via Colle Barone, l'arteria che ...

Montecorvino Pugliano, bambina di 7 anni salva la nonna da una truffa SalernoToday

Montecorvino Pugliano, bimba di 7 anni sventa truffa ai danni della ... Il Portico Notizie

Il fatto è successo qualche giorno fa al centro di Montecorvino Pugliano. I truffatori che avevano architettato il piano sono stati smascherati al telefono dalla ragazzina che aveva intuito dal tono ...Arriva da Montecorvino Pugliano una storia davvero particolare: una bimba di appena 7 anni ha salvato la nonna da un tentativo di truffa ...