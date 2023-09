Mondiali maschili rugby 2023 | Samoa si sveglia tardi | vince l’Argentina nel segno di Boffelli

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 settembre 2023) Prima vittoria neidiper, che in quel di Saint-Etienne ha sconfitto per 19-10. I sudamericani hanno sbloccato la gara al 9? con, autore di una meta poi trasformata da lui stesso. Ancoraè stato il grande protagonista del primo tempo con altre due trasformazioni, mentre per gli avversari Lealiifano non è andato oltre un deludente 1/3. Le squadre sono dunque andate al riposo conavanti 13-3, punteggio consolidato anche nella ripresa, dove per oltre 20 minuti c’è stato solo un calcio trasformato dal solito. Quando sembrava ormai finita, a 4? dalla fineha trovato la sua prima meta del match con Malolo, poi ...