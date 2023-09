(Di venerdì 22 settembre 2023) Belgrado – Continuano i Campionatididi qualificazione olimpica a Belgrado manon riesce adre e i suoitori non sono ancora riusciti ad accedere alle fasi finali. Oggi in gara ci sono stati Jacoponei 60 kg, Zaurnei 72 kg e Nikoloz Kakhelashvili nei 97 kg.è partito molto bene e ha vinto due incontri, entrambi per superiorità tecnica, con il lettone Jurkjans e con l’albanese Bajram Sina. Approdato così agli ottavi di finale, si è arreso all’azero Nihat Mammadli. Le speranze del ripescaggio sono sfumate poco dopo, quando l’azero è stato battuto dall’armeno Gharibyan. Kakhelashvili si è imposto nel primo match con il kazako Olzhas Syrlybay, bronzo asiatico 2023. Un match giocato sulle ...

Non si apre nel migliore dei modi per l’Italia il programma della greco-romana ai Campionati Mondiali 2023 di Lotta , in corso di svolgimento alla ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:40 La forte transalpina Delassus è in difficoltà fin dalla prima porta, mancano 12 atlete alla fine di ...

Ancora niente finali per gli azzurri della Lotta greco-romana ai Mondiali in corso a Belgrado . nella giornata di oggi, venerdì 22 settembre, il ...

... se dovesse ora venire meno il sostegno allacontro l'invasione. Fra calorosi applausi, il ... l'Ucraina sta preparando "un vertice mondiale della pace" cui invitare tutti i leader...Ancora niente finali per gli azzurri dellagreco - romana aiin corso a Belgrado. Nella giornata di oggi, venerdì 22 settembre, il migliore italiano è stato Jacopo Sandron che nelle qualificazioni dei 60kg ha iniziato il suo ...

Calendario Mondiali lotta 2023 oggi: orari 22 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Mondiali di Lotta, l'Italia non ingrana: eliminati Sandron e Kabaloev Il Faro online

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:56 Per oggi è tutto, grazie mille amici di OA Sport per averci seguito. La nostra DIRETTA LIVE termina qui, un saluto e un buon proseguimento di giornata! 15:5 ...Nell’estate del 2025 tra giugno e luglio negli USA si giocherà il Mondiale per Club. Se l’ultima volta che l’Inter lo ha giocato, ha partecipato grazie alla vittoria della Champions, ora potrebbe part ...