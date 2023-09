Monaco-Nizza venerdì 22 settembre 2023 ore 21 | 00 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 22 settembre 2023) Sesto turno di Ligue1 che si apre con un derby della Costa Azzurra raramente visto tra due squadre così in alto in classifica: la capolistadi Huetter affronta il sempre più sorprendentedi Farioli. Gli asemist vengono dal 2 a 2 sul campo del Lorient, ottimo risultato contro un avversario ostico e ben messo in campo, bravo a trovare nel recupero il gol che ha impedito InfoBetting: Scommesse Sportive e

Sesto turno di Ligue1 che si apre con un derby della Costa Azzurra raramente visto tra due squadre così in alto in classifica: la ...

Ostacolo Marsiglia per il Paris SG, a Brest l'esordio di Grosso col LioneSempre in Premier Thuram farebbe gola al Tottenham, mentre in Germania a Bayerne Borussia ...sarebbe la squadra che avrebbe mostrato il maggiore interesse per il francese in forza al(...

Monaco-Nizza, probabili formazioni: Hütter vs Farioli, scontro al vertice! Ok Diop Mediagol.it

Monaco-Nizza, il pronostico di Ligue 1: attira il GOAL, occhio al Multigol 2-5 Footballnews24.it

Dopo che le coppe europee hanno preso la scena in settimana la Ligue 1 torna in campo ed oggi alle 21:00 Monaco-Nizza si affronteranno. Potrai seguire con noi in Diretta Live. Per rimanere aggiornato ...I parigini ospitano il classico scontro col Marsiglia, che li precede di un punto. Ma la classifica attuale dice che il big match è tra i sorprendenti Monaco e Nizza. Può approfittarne la 'new entry' ...