Milano | investita mentre attraversava sulle strisce | muore una 68enne

La vittima è una persona di 70 anni che, a causa dei numerosi traumi riportati è andata in arresto cardiocircolatorio. Inutile la corsa in ...

Una donna è stata Investita e uccisa oggi a Milano da un camion compattatore dell’ Amsa . L’incidente è avvenuto in via Trasimeno 8, nel quartiere ...

Terribile incidente mortale, l’ennesimo a Milano: questa volta è successo in via Trasimeno, in fondo a via Padova nel quartiere Adriano, dove una ...