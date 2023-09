Milano ha accolto il passaggio di Obiettivo Tricolore | iniziativa supportata dal CSR Award della Fondazione Entain

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 settembre 2023–. La staffettaha fatto tappa in questi giorni a. L’– ideata nella primavera del 2020 da Alex Zanardi e la sua associazione3 -è partita il 9 settembre da Cortina d’Ampezzo e attraverserà i confini nazionali raggiungendo Parigi,sede delle Paralimpiadi estive 2024, per un totale di 1.600 km. Ad animare questa avventura la partecipazione di 70 atleti paralimpici e tanta passione per sport e solidarietà. L’è quello di diffondere il messaggio dell’inclusione e avvicinare le persone al mondo paralimpico attraverso le storie di resilienza degli atleti protagonisti. Il progetto è stato premiato a dicembre 2022 dalladurante la prima edizione del CSR ...

Come annunciato, Benjamin Pavard è arrivato a Milano in serata ed è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’ Inter . Una volta atterrato a Linate ...

... hannoTina Montinaro, moglie del caposcorta di Giovanni Falcone ucciso nella Strage di ... la Dottoressa Alessandra Dolci, Procuratore Capo della Direzione Distrettuale Antimafia di. Ad ...Astrazione e linearità per MM6 Maison Margiela : una passerella bianco ottico halo show SS24 co - ed aModa Donna , ciò che rappresenta MM6 . In scena, capi destrutturati e over che consentono e agevolano il movimento, ma anche adatti a svolgere pratiche di lavoro ...

Milano ha accolto il passaggio di Obiettivo Tricolore, iniziativa ... Adnkronos

Welcome Kit Universitario, seconda edizione | Comune di Milano Economia Urbana e Lavoro

ROMA (ITALPRESS) – “Italia Viva continua a crescere: ieri abbiamo accolto tante amiche e qualche amico. Alla fine in questo partito ...ROMA - La staffetta Obiettivo Tricolore ha fatto tappa in questi giorni a Milano. L'iniziativa - ideata nella primavera del 2020 da Alex Zanardi e la sua associazione Obiettivo3 - è partita il 9 sette ...