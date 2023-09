Milano | Giovanni Storti alla protesta dei ciclisti | «Ormai è un Far West | Sala faccia rispettare le regole» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ancheè sceso in strada perre e chiedere più sicurezza per pedoni emanifestazione di oggi ail comico del trio Aldo,e Giacomo si è unito alle centinaia di cittadini che non si sentono più al sicuro a girare per la città a piedi e in bicicletta. «La città è una comunità fatta di tante specificità: c’è chi vuole andare in macchina, chi a piedi, chi in bici. Tutti devono essere rispettati e tutti devono potersi muovere liberamente. Io giro in bicicletta e ci sono momenti in cui rischio», spiegaai microfoni di Open. Non è la prima volta che il comico si unisce alle battaglie della comunità deimilanesi. Nei mesi scorsi ha partecipato a diversi presidi e proteste ...