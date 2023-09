Milano Fashion Week | Gucci nella sua nuova era con Sabato De Sarno

(Di venerdì 22 settembre 2023) Quinto giorno di Settimana della Moda: allaha presentato la suacollezione Primavera Estate 2024. Cosa ci avrà riservato il nuovissimo direttore creativoDe? Nel suo debutto con la maison italiana il 39enne napoletano ci porta in unaera.si veste di nuovo Dal sito.comLa sfilata ha inizio in un’atmosfera carica di emozioni: il titolo dello spettacolo, “Ancora”, è intriso di aspettative per lasvolta della maison. I capi presentati sono riconoscibili, ma ci sono alcune novità che li rendono molto particolari. Una ...

- - > Presentata la terza maglia dell'Udinese. Frutto della collaborazione con un noto stilista, la terza maglia dell'Udinese per la stagione 2023 - 2024 è stata protagonista allaWeek . Un'occasione anche per annunciare la collaborazione tra la società bianconera e Camera ModaTrust , organizzazione no - profit patrocinata da Camera Nazionale della Moda ...Dal tubino in pelle allo slip dress: 5 abiti avvistati per le strade della città addosso a it - girl e trend setter. Mentre sulle passerelle dellaWeek sfilano le nuove collezioni per la primavera - estate 2024, per le strade della città le trend setter continuano a deliziarci con le loro mise super trendy. E c'è una cosa che ...

La sfilata di Prada alla Milano Fashion Week Corriere della Sera

Milano Fashion Week: i beauty look delle star in front row che ci hanno più colpito Vanity Fair Italia

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Impegnata alla Fashion Week 2023 di Milano Marica Pellegrinelli ogni tanto si trucca anche da sola, l’ha fatto ieri e soddisfatta ha rivelato alle follower i prodotti che utilizza. Marica Pellegrinell ...