Milano da fiaba? Ecco dove Tra marionette | anelli e libri

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Le fiabe hanno ancora qualcosa da dire ai giorni nostri? E soprattutto, sanno parlare anche a una metropoli come? Questa puntata della Piccola Mela è divisa in due parti: nella prima Costanza Cavalli è andata a scovare tre realtà che dimostrano come in città il bisogno di fiabe non è mai venuto meno: si tratta della compagnia marionettistica Carlo Colla & Figli, dell'azienda orafa Gerla e della libreria Fior di. La settimana prossima, sempre per il temada, intervisteremo il filosofo Silvano Petrosino, professore all'Università Cattolica di, che alle fiabe e al loro significato più profondo a dedicato il volume “Le fiabe non raccontano favole”.