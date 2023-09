Milano-Cortina 2026 | Attilio Fontana | “Aziende interessate per la pista da bob”

Olimpiadi Milano - Cortina - quale costo zero : il conto sale a 3 - 6 miliardi. Ecco le opere più care Adesso va aggiornato in base al decreto del consiglio dei ministri dell' 8 settembre , appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Si comincia così a ...

Olimpiadi Milano-Cortina - quale costo zero : il conto sale a 3 - 6 miliardi. Ecco le opere più care Tanto per cominciare un bel pacchetto di 150 milioni 939 mila euro in più da spendere per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. E così arriviamo a quota ...

Milano-Cortina 2026 - Giorgia Meloni incontra Thomas Bach a margine dell’Assemblea generale Onu La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach a margine dell’Assemblea ...

Milano Cortina 2026 - la Fondazione : “Le cifre riportate dagli ambientalisti sono errate” La Fondazione Milano Cortina 2026 ha risposto con una proprio nota al comunicato stampa congiunto dalle associazioni di protezione ambientale Cai, ...

Milano-Cortina - CNA Lombardia : “Il Governo non sacrifichi opere essenziali per la Regione” Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono e saranno un’occasione unica per l’Italia e per la Lombardia per dare un’ulteriore accelerata al piano di ...