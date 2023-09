Milano - Area B e C | il Comune proroga le deroghe

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 22 settembre 2023) La giunta milanese ha deciso dire alcune delleper l'accesso inB e C: in particolare, l'amministrazione Sala ha deciso che le misure di accompagnamento concesse ad alcune categorie soggette ai divieti di ingresso e prossime alla scadenza del 30 settembre saranno "te, per non penalizzare chi ha già avviato un percorso di sostituzione del mezzo privato inquinante". Il nodo diesel Euro 5. La decisione, presa a un mese dall'aumento dei ticket di ingresso inC da 5 a 7,50 euro (previsto dal 30 ottobre) e nel pieno delle discussioni per tenere accese le telecamere anche durante i fine settimana, riguarda i proprietari di un veicolo diesel Euro 5 che al 31 marzo scorso hanno sottoscritto un contratto di acquisto, di leasing o di noleggio a lungo termine di un nuovo veicolo, ...