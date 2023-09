Milano | agente penitenziaria operato a colonna vertebrale | è in condizioni stabili**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Milano, 22 set. (Adnkronos) - E' instabili l'della poliziain servizio alla casa circondariale di San Vittore che ieri, per inseguire un detenuto fuggito dalla finestra dell'ospedale San Paolo di Milano, è caduto ferendosi in modo gravissimo. Il bollettino medico diffuso poco fa dall'Asst Santi Paolo e Carlo spiega che oggi il quadro clinico risulta essere stazionario. L', sedato farmacologicamente a scopo neuroprotettivo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la stabilizzazione di frattura alla. Il monitoraggio dell'evoluzione delle lesioni e la valutazione clinico-strumentale prosegue e nel frattempo si mantiene la prognosi riservata.