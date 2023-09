Milan-Verona | Pioli | “Reijnders da regista? Può giocarci | così come Adli”

Si riparte ancora da San Siro, per lasciarsi alle spalle sia il derby, sia il deludente pareggio in Champions League contro il Newcastle. Il...

... pesantissima, nel derby contro l'Inter e un pareggio con qualche rimpianto nel debutto europeo contro il Newcastle: non una settimana semplice per il, che ora attende ilnella quinta ...Commenta per primo Novità per, cambia l'arbitro . Con un comunicato ufficiale, la Lega ha annunciato la sostituzione di Matteo Marchetti di Ostia Lido, che non dirigerà la sfida. Al suo posto ci sarà Fabio Maresca ...

Milan, Pioli: "Giroud sta bene, ma va gestito. Leao lavora per diventare un campione" - Sportmediaset Sport Mediaset

Pioli, conferenza Milan-Verona e Leao: "Deve continuare così. Maignan ok" Tuttosport

Stefano Pioli ha fatto il punto sugli infortunati, da Kalulu a Maignan, alla vigilia di Milan-Verona durante la conferenza stampa. Domani pomeriggio alle 15:00, il Milan scenderà nuovamente in campo ...CARNAGO (VARESE) (ITALPRESS) – “Vincere è sempre importante, soprattutto per noi che in campionato veniamo da una sconfitta. Non esistono partite facili ma c’è la voglia di interpretarla bene e di ave ...