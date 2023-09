Milan-Verona | Pioli | “Dobbiamo approcciare bene e tornare a fare i tre punti”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il tecnico del, Stefano, alla vigilia della sfida contro l’Hellasvalevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024, ha parlato in conferenza stampa: “Vincere è sempre importante, soprattutto se arrivi da una sconfitta. Non esistono partite facili, ma esiste la voglia di interpretarlae di avere la qualità per poterla vincere. Sto pensando discelte per vincere la partita, se ci sonno giocatori che scalpitano è buono. L’importante è avere questo atteggiamento e questa disponibilità. Chi gioca meno deve stringere i denti, ma ci sarà spazio per tutti. La squadra staed è convinta di quello che fa. Per noi c’è solo partita con il, una squadra intensa ed aggressiva che sta facendo, ...