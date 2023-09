Milan | Pioli | “Giroud va gestito Leao sta cercando di diventare un campione”

Il Milan è un cantiere aperto dove diversi aspetti tattici e mentali devono essere migliorati per tornare ad essere competitivi per lo...

Stefanocarica ilalla vigilia della sfida col Verona a San Siro. I rossoneri sono reduci dal crollo nel derby e dal pari in Champions col Newcastle e il tecnico potrebbe cambiare ...Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Verona Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ...

Milan, Pioli esce allo scoperto su Leao dopo l'errore e manda frecciata alla Lega Virgilio Sport

Continuano a farsi insistenti le voci di un possibile futuro al Milan per Ibrahimovic in dirigenza: una scelta che non dovrà ostacolare Pioli Dopo la visita di Zlatan Ibrahimovic a Milanello il giorno ...Oltre al risultato che non può accontentare Pioli e i suoi, la gara contro gli inglesi ha anche fatto pagare dazio al Milan anche sul fronte infortuni. Ruben Loftus-Cheek e Mike Maignan, infatti, ...