Milan | Loftus-Cheek | «Derby? Non era il risultato che volevamo e nel calcio può succedere»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 settembre 2023), centrocampista del, ha parlato a margine dell’evento Off White-organizzato a San Siro nella settimana della moda, centrocampista del, ha parlato a margine dell’evento Off White-organizzato a San Siro nella settimana della moda. POST– «Non era ilchee nelpuò, non si può vincere ogni partita. Quel giorno tante cose non sono andate nel verso giusto ma abbiamo guardato subito avanti per affrontare un’altra partita importante, quella con il Newcastle. Lo spirito è sempre lo stesso, abbiamo giocato in Champions e i tifosi sono stati fantastici. È incredibile avere un tifo ...