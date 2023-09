Milan | accordo con Lazza e Fedez | la bibita Boem partner ufficiale

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ladiventadel. La bevanda, nata dal lavoro di squadra die Leonardo Maria Del Vecchio, sarà Official Hard Seltzer dei rossoneri a partire dal 23 settembre in occasione del match contro l’Hellas Verona. Soddisfatto Maikel Oettle, Commercial Director di AC: “Siamo lieti di dare il benvenuto aall’interno della nostra famiglia di. Con questaship leghiamo la ricca tradizione e l’influenza globale di ACcon lo spirito innovativo di. È unaship dal grande potenziale e siamo entusiasti di cominciare questo percorso assieme”.ha spiegato: “Siamo molto emozionati di ...

Vitor Baia , dirigente del Porto, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla trattativa con il Milan per Mehdi Taremi

Il naufragio dell'affare Taremi non ha cambiato i piani del Milan per l'attacco. Serve un altro nove, a maggior ragione con la cessione...

Leonardo , ex allenatore del Milan , si è raccontato in una lunga intervista a Globo Esporte. Ecco le sue dichiarazioni su Silvio Berlusconi

La SIA - società quotata all'Euronext Growthe attiva nel settore dell'engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche - ha ...risultata aggiudicataria in via definitiva di un...Cofle - società quotata all'Euronext Growthe attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi ... ha concluso uncommerciale con il secondo più ...

Ecco tutti i dettagli della nuova partnership tra Milan e BOEM, la bibita di Fedez e Lazza. Tanti eventi in serbo è molto altro ancora ...