Migranti | Valastro CRI | l' Onu deve avere un ruolo centrale

(Di venerdì 22 settembre 2023) "Mi trovo qui a New York all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dove porterò la voce delle personema anche di chi è impegnato nell'aiuto umanitario come la Croce ...

...Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dove porterò la voce delle personema ... Così Rosario, presidente Croce Rossa Italiana, oggi a New York per partecipare all'Assemblea ...Il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario, sarà all'assemblea generale dell'Onu a New York da domani fino al 26 settembre. "All'Onu porterò la voce deie di chi è impegnato nell'aiuto umanitario come la Croce Rossa Italiana, ...

Migranti, Valastro (CRI): "Onu torni ad avere ruolo centrale" - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Croce Rossa all'ONU. Il Presidente Valastro porterà voce migranti e ... Croce Rossa Italiana

New York, 22 set. (askanews) - "Mi trovo qui a New York all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dove porterò la voce delle persone migranti ma anche di chi è impegnato nell'aiut ...All'assemblea generale dell'Onu a New York il presidente Cri Rosario Valastro sta portando "la voce dei migranti, ma anche di chi è impegnato nell'aiuto umanitario. "Credo che le due cose siano ...