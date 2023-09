Migranti | Ue | 127 milioni di euro a Tunisia per controllo flussi

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 22 settembre 2023) Dalla Commissionepea 60dicome sostegno al bilancio del Paese e un pacchetto operativo di assistenza per le migrazioni di 67Allaun pacchetto da 127dida parte dell’Ue, parte dei quali destinati aldeidei. In supporto all’attuazione del memorandum d’intesa con il Paese, infatti, la Commissionepea “annuncia 60dicome sostegno al bilancio dellae un pacchetto operativo di assistenza per le migrazioni di 67, che verranno sborsati nei prossimi giorni, contrattati e consegnati rapidamente”. Ad annunciarlo la portavoce della ...