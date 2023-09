Migranti | trafficanti “influencer” vendono sui social i viaggi sui barconi | “prezzo speciale in nome di Allah” - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 22 settembre 2023) Idi esseri umani e gli intermediari dell'immigrazione clandestina stanno sfruttando inetwork per pubblicizzare i loro "servizi" in modo simile a come agiscono gli. Utilizzano immagini d'impatto per attirare l'attenzione e cercano di ottenere condivisioni, like e comme