“Migranti pagati 15 euro al giorno per 10 ore nei campi” | 4 arresti per caporalato a Foggia

(Di venerdì 22 settembre 2023) Centinaia di braccianti di origine africana, reclutati per lo più nel ghetto di Borgo Mezzanone, venivano costretti a lavorare per appena 15alper 10 di lavoro complessive nelle campagnene. Così con l’accusa di intermediazione e sfruttamento del lavoro sono state arrestate 4 persone, tre imprenditori e un caporale della Costa d’Avorio, su richiesta della procura di, accolta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale dauno. Le indagini, svolte in collaborazione tra i finanzieri dello Scico di Roma e del Gico di Bari, sono state avviate a seguito della denuncia di un cittadino extracomunitario che segnalava di aver lavorato, insieme ad altri suoi connazionali nella raccolta delle olive, senza essere stato messo in regola e retribuito. Al centro delle indagini un caporale proveniente ...