Migranti | l’Egitto batte cassa | più soldi o l’Italia rischia

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha chiesto all’Unione Europea nuovi aiuti finanziari per contrastare l’afflusso diche provengono da meridione (specialmente Sudan e Eritrea). Il ministro degli Esteri del Cairo, Sameh Shoukry, ha avanzato la richiesta alla commissaria europea per gli Affari migratori, Ylva Johansson, a margine della 78esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Shoukry ha chiesto di aumentare il volume delle sovvenzioni in modo tale chepossa sostenere gli oneri aggiuntivi derivanti dell’exploit migratorio, migliorando la sua capacità di accoglienza e riducendo drasticamente il flusso di immigrazione irregolare attraverso il Paese. Stando ai dati forniti dalle autorità del Cairo,ospita quasi 310 mila sudanesi da quando lo scorso aprile sono scoppiati gli scontri ...

L’allarme del delegato dell’Unhcr per i video con cui vengono pubblicizzati i barchini di metallo per le traversate. “Altre tragedie in arrivo”

