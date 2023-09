Migranti | la Germania minaccia l’Italia

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 22 settembre 2023) “non rispetta il “sistema di riammissione” previsto dalla Convenzione di Dublino” e finchénon lo farà, non accoglieremo più profughi” sbarcati nel Paese. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno tedesco, Nancy Faeser, intervistata al programma di approfondimento politico “Maybrit Illner” sull’emittente pubblica Zdf. “Nell’Unione europea è stato concordato un meccanismo di solidarieta’. Roma ora deve ‘tornare da noi’ e adempiere ai suoi obblighi”, ha aggiunto Faeser. “Abbiamo già accolto rifugiati dalin passato”, ha aggiunto Faeser, “ora abbiamo sospeso i colloqui” (per l’accoglienza di richiedenti asilo, nda). “Esiste l’obbligo internazionale di accogliere i rifugiati che chiedono asilo. Non ci può essere un tetto”, ha detto ancora l’esponente socialdemocratica, “vogliamo controllare questa situazione in ...