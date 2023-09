Migranti | la destra isterica continua a proporre soluzioni inefficaci a un problema strategico

(Di venerdì 22 settembre 2023) Nel Paese buffo, paradossale e anche sempre più triste che chiamiamo Italia ne succedono di tutti i colori. Succede ad esempio che un bel film, come Io Capitano di Matteo Garrone, riscuota grandi successi, sia a livello interno che internazionale, presentando una vicenda reale e perciò solo assolutamente antitetica al senso comune di stampo regressivo e antisociale che lavorrebbere a promuovere, facendo deiil capro espiatorio dei nostri mali che hanno tutt’altra origine e che tutti i governi da molti anni a questa parte hanno contribuito ad aggravare. Succede anche che il flusso die richiedenti asilo provenienti dalle zone più povere del pianeta continui ad abbattersi sul nostro Paese e ciò è in buona misura inevitabile dato che ci troviamo in una collocazione di frontiera tra Nord ...

Credo che l’opposizione, con in testa il Pd, coltivi l’illusione che l’autentica invasione migratoria via mare dell’isola di Lampedusa giochi a suo ...

Roma, 20 set. (Adnkronos) - "L'immigrazione è un tema complesso, che vale per tutti. Mentre noi vediamo le immagini di Lampedusa, in Francia c'è un ...

I partiti europei si spaccano, di nuovo, sulla questione migratoria e dopo lo stallo innescato dai governi di destra in Consiglio europeo sul testo ...

“Il PD non deve fare polemica . Noi non fare mo mai cartelli elettorali. Non siamo d’accordo sullo Ius soli, siamo per lo Ius Scholae”. Queste le ...

La decisione del governo di costruire altri centri di detenzione per iirregolari ha ricevuto critiche sia dache da ...... certo ci vedremo, ci siamo sentiti", conferma in conferenza stampa Conte, che suisi 'smarca': "Come vi permettete di paragonarmi a questaLa sinistra, però, chiarisca quali sono le ...

Guerra all'invasore africano: dentro la rete di estrema destra che fomenta l'allarme migranti (di G. Petrangeli) L'HuffPost

La sinistra si illude sui migranti, la destra non perderà voti Nicola Porro

"Seguendo questa linea non si va da nessuna parte e si rischia di trasformare l'Italia intera in un immenso campo di detenzione" ...È vero che l’Europa ha fatto orecchie da mercante, lasciando ai Paesi del Sud i costi materiali e morali per fronteggiare i flussi dei migranti. Spesso poi, dimentichiamo che i costi finali vengono ...